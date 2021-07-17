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17.07.2021 21:45
Рубрика: Спорт

Ферстаппен стал победителем первого спринта в истории "Формулы-1"

Текст: Максим Домчев

В Сильверстоуне в рамках этапа "Формулы-1" впервые прошла спринтерская гонка, победителем которой стал пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Голландец опередил своего главного конкурента из "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

Фото: Formula 1
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В субботу был опробован новый формат квалификации в "Формуле-1". Владельцы чемпионата мира решили провести спринтерскую гонку, которая определила бы порядок старта в воскресенье, а также принесла бы победителю дополнительные три очка. Но главное - субботняя квалификация должна стать куда интереснее для болельщиков.

С первой позиции стартовал Хэмилтон, но Ферстаппен опередил его и даже сумел создать неплохой отрыв. Не обошлось и без столкновений. В одном из них не поделили дорогу Никита Мазепин и Мик Шумахер, выступающие за "Хаас".

В итоге Ферстаппен доехал до финиша первым. После гонки он отметил, что рад добиться победы. В тоже время ему непривычно, что за победу в таком формате квалификации он получил три очка.

Хэмилтон был огорчен неудачей, но пообещал взять реванш в гонке в воскресенье. Что касается Мазепина, то его и ряд пилотов после финиша пригласили к себе стюарды, где разбирали столкновения по ходу этой гонки. Мазепин, кстати, завершил спринт на 19-й позиции.

Спорт Формула-1