Ферстаппен стал победителем первого спринта в истории "Формулы-1"

В Сильверстоуне в рамках этапа "Формулы-1" впервые прошла спринтерская гонка, победителем которой стал пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Голландец опередил своего главного конкурента из "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

В субботу был опробован новый формат квалификации в "Формуле-1". Владельцы чемпионата мира решили провести спринтерскую гонку, которая определила бы порядок старта в воскресенье, а также принесла бы победителю дополнительные три очка. Но главное - субботняя квалификация должна стать куда интереснее для болельщиков.

С первой позиции стартовал Хэмилтон, но Ферстаппен опередил его и даже сумел создать неплохой отрыв. Не обошлось и без столкновений. В одном из них не поделили дорогу Никита Мазепин и Мик Шумахер, выступающие за "Хаас".

В итоге Ферстаппен доехал до финиша первым. После гонки он отметил, что рад добиться победы. В тоже время ему непривычно, что за победу в таком формате квалификации он получил три очка.

Хэмилтон был огорчен неудачей, но пообещал взять реванш в гонке в воскресенье. Что касается Мазепина, то его и ряд пилотов после финиша пригласили к себе стюарды, где разбирали столкновения по ходу этой гонки. Мазепин, кстати, завершил спринт на 19-й позиции.