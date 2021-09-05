Англия и Дания набрали максимальное количество очков после пяти туров отбора ЧМ

Позади пять туров отборочного турнира чемпионата мира-2022 в европейской зоне. Половина пути пройдена, а значит, уже сейчас можно подводить кое-какие выводы.

Англичане выиграли два матча подряд со счетом 4:0: сначала у Венгрии, а затем дома у Андорры. Фото: Gettyimages

Если брать по результату, да и по игре тоже, выделяются две сборные - полуфиналисты Евро-2020 Англия и Дания. Эти команды победили во всех пяти встречах и уже в октябре могут гарантировать себе путевки в финальную стадию первенства планеты.

Самую яркую на данный момент победу англичане одержали несколько дней назад в Будапеште, где их ждала впечатлившая всех на чемпионате Европы Венгрия. К слову, до визита "трех львов" мадьяры не знали поражений в нынешнем отборе. Но с Харри Кейном и компанией венгры ничего поделать не смогли: гости забили четыре безответных мяча (4:0) и завоевали очередные три очка.

- Превосходный результат. Здесь очень непросто играть, и мы знали, что нас ждет трудный матч. Это была большая встреча с турнирной точки зрения. "Все понимали: в случае победы нам удастся закрепиться на первой строчке и Англия уже одной ногой будет в Катаре, - сказал Кейн.

Ну а накануне, уже после триумфа в Будапеште англичане обыграли дома Андорру со счетом 4:0. Два мяча забил Джесси Лингард, еще по голу в свой актив записали Кейн и Бака.

Главная интрига в группе "I" - кто займет второе место вслед за британцами. Претендентов сразу трое: Албания, в активе которой девять очков, а также Польша и Венгрия (по семь баллов).

Что касается датчан, то скандинавы впервые в XXI веке сыграли официальный поединок против Фарер - территории, считающейся частью страны на правах автономного региона. Несмотря на громадную разницу в классе, хозяева едва не сотворили сенсацию: единственный гол датчане забили уже на 86-й минуте усилиями Йонаса Винда. Справедливости ради, с первых минут у "красно-белых" на поле вышли в основном молодые ребята, что, впрочем, ничуть не умаляет заслуг островитян.

Вполне вероятно, уже в октябре британцы и скандинавы гарантируют себе путевки в финальную стадию первенства планеты

- Не предполагал, что будет столь непросто, хотя у Фарер крепкая команда. Дома они могут зацепиться за очки. Если честно, в концовке пришлось сильно понервничать, но хорошо, что все хорошо закончилось, - заявил рулевой датчан Каспер Юльманн.

С пятью победами в пяти турах Дания занимает первое место в группе "F", а на второй строчке расположились израильтяне, разгромившие Австрию со счетом 5:2. У команды Вилли Руттенштайнера в активе десять очков, далее идут шотландцы (восемь очков), австрийцы (семь) и Фарерские острова с Молдавией (по одному очку).

Первую победу после возвращения на пост главного тренера Луи ван Гала одержали Нидерланды: "оранжевые" разгромили дома Черногорию со счетом 4:0.

После неудачного выступления Нидерландов на Евро-2020, где Мемфис Депай и компания неожиданно уступили чехам уже в 1/8 финала, команду возглавил ван Гал. Сделал он это в третий раз: ранее один из лучших тренеров современности работал на этой должности в 2000 и 2012 годах. И если первая попытка оказалась неудачной - "оранжевые" не смогли выйти на первенство планеты, то со второй Луи удалось привести сборную к бронзовым медалям чемпионата мира в Бразилии.

К решению о назначении ван Гала в самих Нидерландах отнеслись сдержанно. После ухода из "Манчестер Юнайтед" в 2016 году Луи никого не тренировал, более того - пару лет назад он признался, что не собирается возобновлять карьеру. Но, как видно, отказать сборной своей страны ван Гал оказался не в силах.

- Я здесь уже в третий раз. Для меня было честью послужить родине в 2000-м и в 2012-м. Однако сейчас - особенный момент. Пять лет я был на пенсии. Сейчас возникла необходимость помочь команде, кто еще может это сделать? Моя цель - стать чемпионом мира. Если честно, на месте футбольного союза Нидерландов я поступил бы точно так же - доверился бы опытному специалисту. Впрочем, в случае неудач меня тут же уволят. Таковы правила, - отметил ван Гал.

И все же пока поводов отстранять Луи от работы крайне мало: в первом матче квалификации при ван Гале Нидерланды сыграли вничью на выезде с одним из конкурентов по группе - Норвегией (1:1), а на выходных победили Черногорию. Блистает Депай: нападающий "Барселоны" в последних пяти встречах за сборную и клуб набрал пять (3+2) очков. Во встрече с черногорцами Мемфис оформил дубль и отметился результативной передачей.

Лидирует в группе "G" Турция, обыгравшая Гибралтар (3:0). В активе команды Шенола Гюнеша 11 очков, далее идут Нидерланды и Норвегия с десятью очками. Завтра "оранжевые" примут турок, норвежцы встретятся с Гибралтаром, Латвия отправится в Черногорию.

В серьезный кризис угодила Франция. Чемпионы мира не смогли победить уже в пятом матче подряд, уйдя от поражения против Украины (1:1). А несколькими днями ранее "трехцветные" с тем же счетом завершили встречу с боснийцами.

Несмотря на потери очков в двух играх подряд, французы остаются лидерами группы "D" (девять баллов). Далее идут Финляндия с Украиной (по пять очков), боснийцы и сборная Казахстана (по два очка). Уже завтра команда Дидье Дешама примет Финляндию, а Босния встретится на своем поле с Казахстаном.