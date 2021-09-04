Карпин - о матче с Кипром: Игра, мягко говоря, не порадовала

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин остался недоволен игрой своей команды в победном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра (2:0).

"Хотелось бы и 3:0, и 8:0, но есть, что есть. Главное - не потеряли очки, взяли свое. Но вот игра, мягко говоря, не порадовала. Сказывались ли погодные условия? Возможно, однако это отговорки для бедных", - считает Карпин.

Валерий Георгиевич также прокомментировал игру Федора Смолова, отдавшего две голевые передачи, и поведал о состоянии здоровья Александра Головина, который был заменен по ходу второй половины.

"Что касается Смолова, то если бы он вышел с Хорватией, возможно, он бы выглядел, мягко скажем, не очень. Головин? Он почувствовал боль в области паха и попросил замену. Не знаю, насколько все серьезно", - сказал Карпин.