Сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира

Сборная Израиля по художественной гимнастике не выступит на предстоящем чемпионате мира по художественной гимнастике, который состоится в Японии.

Официальные причины такого решения не называются. Как сообщает "Матч ТВ", команда Израиля точно не выступит на этом турнире.

Ранее сообщалось о том, что чемпионат мира пропустит лидер команды - олимпийская чемпионка Токио в многоборье Линой Ашрам. Причиной ее отказа назывались "профессиональные соображения".

На Олимпиаде в Токио Ашрам сенсационно победила россиянок, сестер Дину и Арину Авериных. В финале личного многоборья судьи приняли спорное решение и поставили ее на первое место, несмотря на серьезную ошибку.

Чемпионат мира по художественной состоится с 18 по 24 октября в городе Китакюсю.