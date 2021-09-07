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07.09.2021 13:11
Рубрика: Спорт

Сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира

Текст: Максим Домчев
Фото: Lionel BONAVENTURE / AFP Фото: Lionel BONAVENTURE / AFP
Фото: Lionel BONAVENTURE / AFP

Сборная Израиля по художественной гимнастике не выступит на предстоящем чемпионате мира по художественной гимнастике, который состоится в Японии.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Сестры Аверины планируют принять участие в чемпионате мира в Японии

Официальные причины такого решения не называются. Как сообщает "Матч ТВ", команда Израиля точно не выступит на этом турнире.

Ранее сообщалось о том, что чемпионат мира пропустит лидер команды - олимпийская чемпионка Токио в многоборье Линой Ашрам. Причиной ее отказа назывались "профессиональные соображения".

На Олимпиаде в Токио Ашрам сенсационно победила россиянок, сестер Дину и Арину Авериных. В финале личного многоборья судьи приняли спорное решение и поставили ее на первое место, несмотря на серьезную ошибку.

Чемпионат мира по художественной состоится с 18 по 24 октября в городе Китакюсю.

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