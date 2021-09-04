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04.09.2021 21:07
Рубрика: Спорт

Сборная России одержала первую победу при Карпине, обыграв Кипр

Текст: Артур Нанян
Сборная России по футболу обыграла на выезде Кипр со счетом 2:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Эта победа стала первой для нашей команды при Валерии Карпине.

По сравнению с предыдущей встречей с хорватами (0:0), Карпин произвел сразу несколько перестановок в составе. Остались в Москве получившие небольшие повреждения Алексей Ионов с Марио Фернандесом, на скамейке запасных начали игру Арсен Захарян, Далер Кузяев. Зато в старте вышел лучший бомбардир Премьер-лиги в нынешнем сезоне Федор Смолов.

Фото: ТАСС
Кипр - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022

Пожалуй, именно Смолов стал героем матча, сделав две результативные передачи: сначала он ассистировал Александру Ерохину, а затем партнеру по московскому "Локомотиву" Рифату Жемалетдинову. В концовке киприоты создали несколько опасных моментов, но команда Карпина выстояла.

В параллельной встрече Словения обыграла на своем поле с минимальным преимуществом Мальту - 1:0. Чуть позже свой матч проведет Хорватия, которая отправилась в гости к Словакии. На данный момент в группе "Н" с десятью очками лидирует Россия, далее идут хорваты со словенцами (по семь баллов), словаки (шесть) и Мальта с Кипром (по четыре очка). В следующий вторник россияне примут Мальту.

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