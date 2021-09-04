Смолов выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Кипром

Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на выездной матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра.

По сравнению с предыдущей игрой против Хорватии (0:0), Валерий Карпин произвел сразу несколько перестановок. Главная из них коснулась линии нападения, где вместо Алексея Ионова и Арсена Захаряна в старт попали Федор Смолов с Денисом Черышевым. Капитаном будет полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов.

Полностью стартовый состав россиян выглядит следующим образом: Маринато Гилерме, Илья Самошников, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Александр Ерохин, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Денис Черышев, Алексей Миранчук, Федор Смолов.

После четырех туров в группе "H" лидируют хорваты с Россией (по семь очков), далее идут словаки (шесть очков), и Словения, Мальта с Кипром, набравшие по четыре очка.