Смолов выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Кипром

Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на выездной матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра.
Состав сборной России на матч с Кипром!#НашиПарни #КипрРоссия pic.twitter.com/Ot9PvBdRwn— Сборная России (@TeamRussia) September 4, 2021
По сравнению с предыдущей игрой против Хорватии (0:0), Валерий Карпин произвел сразу несколько перестановок. Главная из них коснулась линии нападения, где вместо Алексея Ионова и Арсена Захаряна в старт попали Федор Смолов с Денисом Черышевым. Капитаном будет полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов.
Полностью стартовый состав россиян выглядит следующим образом: Маринато Гилерме, Илья Самошников, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Александр Ерохин, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Денис Черышев, Алексей Миранчук, Федор Смолов.
После четырех туров в группе "H" лидируют хорваты с Россией (по семь очков), далее идут словаки (шесть очков), и Словения, Мальта с Кипром, набравшие по четыре очка.