В субботу вечером сборная России проведет второй матч под руководством Валерия Карпина. Соперниками в рамках пятого тура отборочного турнира чемпионата-2022 станут футболисты из Кипра. Игра пройдет в Никосии.

В своем предыдущем матче отбора россияне разошлись миром с Хорватией - 0:0. Наши футболисты начали матч бодро, но создали мало опасных моментов. Ничейный результат позволил остаться на втором месте в группе, лидерство по-прежнему за хорватами. Для продолжения борьбы за первое место сегодня россиянам необходимо взять три очка.

Учитывая класс нашего соперника, это, скорее всего, получится сделать. Кипр - аутсайдер группы "H". Более того, в последнем матче киприоты потерпели разгромное поражение от Мальты - 0:3.

Отметим, что в Никосию не полетели защитник Марио Фернандеса и полузащитник Алексея Ионов. Как сообщили в РФС, оба футболиста испытывают дискомфорт после предыдущей игры, принято решение предоставить им время на восстановление.

Главным арбитром встречи назначен испанец Алехандро Эрнандес, его помощниками будут Хосе Наранхо и Теодоро Собрино, четвертый арбитр - Сесар Тото. Онлайн-трансляция матча Кипр - Россия начнется в 19:00.