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04.09.2021 14:41
Рубрика: Спорт

Российские лучники Смирнов и Сидоренко стали чемпионами Паралимпиады

Текст: Артур Нанян
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Россияне Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко стали победителями Паралимпийских игр в Токио в стрельбе из классического лука в соревнованиях смешанных команд.

В финале Смирнов и Сидоренко одолели представителей Италии Стефано Травизиани и Элизабетту Мийно со счетом 5-4. Бронзу завоевали спортсмены из Китая.

В общем медальном зачете Россия занимает третье место со 114-ю медалями - 36 золотых, 30 серебряных и 48 бронзовых. Досрочным победителем Паралимпиады стал Китай (91-53-50), вторыми идут британцы (40-38-42).

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