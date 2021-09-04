Российские лучники Смирнов и Сидоренко стали чемпионами Паралимпиады

Россияне Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко стали победителями Паралимпийских игр в Токио в стрельбе из классического лука в соревнованиях смешанных команд.

В финале Смирнов и Сидоренко одолели представителей Италии Стефано Травизиани и Элизабетту Мийно со счетом 5-4. Бронзу завоевали спортсмены из Китая.

В общем медальном зачете Россия занимает третье место со 114-ю медалями - 36 золотых, 30 серебряных и 48 бронзовых. Досрочным победителем Паралимпиады стал Китай (91-53-50), вторыми идут британцы (40-38-42).