В "Спартаке" заявили, что не собираются увольнять Виторию

В московском "Спартаке" заявили, что главный тренер "красно-белых" Руй Витория пользуется полной поддержкой со стороны руководства клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за провального старта сезона Витория может быть отправлен в отставку во время паузы на матчи сборных. Но португалец, по всей видимости, никуда не уходит.

"Руй пользуется полной поддержкой руководства. Например, сегодня Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым. Обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации", - сообщили в пресс-службе "красно-белых" championat.com.

Напомним, что в начале сезона "Спартак" вылетел из квалификации Лиги чемпионов, уступив в двух встречах "Бенфике", а в Премьер-лиге подопечные Витории после шести туров идут на десятом месте.