Российские паралимпийцы завоевали пять медалей в утренней программе Игр

Российские спортсмены взяли пять медалей в утренней программе одиннадцатого соревновательного дня Паралимпиады в Токио.

Легкоатлет Дмитрий Сафронов стал чемпионом в беге на 200 метров в классе Т35 с результатом 23,00 секунды. Россиянин обновил предыдущий рекорд украинца Игоря Цветова на 0,04 секунды. Третьим финишировал соотечественник Сафронова Артем Калашян (23,75).

Серебряную медаль завоевал Андрей Вдовин в беге на 200 метров в классе Т37 с результатом 22,24 секунды. Вдовин стал трехкратным призером Паралимпиады в Токио: ранее он взял золото на дистанции 400 метров и серебро на 100-метровке.

Сергей Малышев завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по стрельбе из малокалиберного произвольного пистолета с 50 метров в классе Р4 с результатом 196,8. Также российская сборная стала третьей в парном соревновании по бочча в классе BC4.

Всего на данный момент россияне завоевали 112 медалей - 35 золотых, 30 серебряных и 47 бронзовых.