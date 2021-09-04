Определился победитель Паралимпийских игр в медальном зачете

Почти за сутки до закрытия Паралимпийских игр сборная Китая завоевала 87 золотых, 52 серебряные и 48 бронзовых медалей и стала недосягаемой для ближайших преследователей.

Китайцы выигрывают Паралимпиаду с Игр 2004 года, а в 2016 году они установили рекорд - 239 медалей.

На втором месте идет команда Великобритании - 40-36-41, далее расположилась сборная США - 35-35-27.

Российская команда продолжает борьба за место в тройке, завоевав 35 золотых, 30 серебряных и 47 бронзовых наград. Спортсмены из нашей страны уже обновили свой рекорд по числу завоеванных наград - 112.