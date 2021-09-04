Сборная России опередила США в медальном зачете Паралимпиады

Сборная России вышла на третье место в медальном зачете Паралимпийских игр, обойдя американцев.

В предпоследний день соревнований наши спортсмены завоевали десять медалей, две из которых - золотые. Чемпионами Игр стали лучники Кирилл Смирнов с Маргаритой Сидоренко (в стрельбе из классического лука в миксте), а также легкоатлет Дмитрий Сафронов (бег на 200 метров, класс Т35).

В активе российской сборной на данный момент 117 медалей (36 золотых, 32 серебряных и 49 бронзовых). У американцев же 101 медаль (35-36-30). Китай досрочно выиграл медальный зачет, взяв 200 медалей (93-57-50), а на втором месте со 122 медалями (41-38-43) идет Великобритания.