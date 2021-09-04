Новости

Сборная России опередила США в медальном зачете Паралимпиады 16:29
СМИ назвали основных претендентов на место премьера Японии 16:25
На Кубе начали вакцинацию от коронавируса детей и подростков 16:24
Сборная России завоевала десять медалей в предпоследний день Паралимпиады 16:18
Штурмовавший Капитолий "викинг" признал себя виновным 16:15
Нобелевский лауреат предупредил о рисках новых пандемий из-за климата 15:58
Примаков: РФ не допустит ущемления прав русскоязычных в бывших странах СССР 15:25
Алексей Чекунков об авиакомпании "Аврора" и городах-миллионниках на Дальнем Востоке 14:45
Российские лучники Смирнов и Сидоренко стали чемпионами Паралимпиады 14:41
По факту отравления в нижегородской гимназии завели уголовное дело 14:40
В "Спартаке" заявили, что не собираются увольнять Виторию 14:31
Арестован нижегородец, державший похищенную девушку в подвале 13:22
Двое отравившихся в нижегородской гимназии детей госпитализированы 13:13
Чекунков назвал способ решить проблему бюджетной обеспеченности регионов ДФО 13:05
Прокуратура начала проверку после отравления детей в Нижнем Новгороде 12:43
Российские паралимпийцы завоевали пять медалей в утренней программе Игр 12:40
Чекунков оценил необходимость городов-миллионников на Дальнем Востоке 12:36
В Москве у прохожего отобрали 27 миллионов рублей 12:34
Бахрейн разрешил применять "Спутник Лайт" для бустерной прививки 12:32
Правительство расширило перечень профессий, наиболее востребованных в экономике 12:23
В Дагестане найдено тело пятого пропавшего в селевом потоке 12:06
Кубица заменит Райкконена на Гран-при Нидерландов 11:50
Мишустин выделил еще 480 млн рублей на выплаты кураторам групп в колледжах 11:25
В России сделали более 180 млн тестов на коронавирус 11:20
Оперштаб: В Москве выявлено 1 549 новых случаев COVID-19 11:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
04.09.2021 16:29
Рубрика: Спорт

Сборная России опередила США в медальном зачете Паралимпиады

Текст: Артур Нанян

Сборная России вышла на третье место в медальном зачете Паралимпийских игр, обойдя американцев.

В предпоследний день соревнований наши спортсмены завоевали десять медалей, две из которых - золотые. Чемпионами Игр стали лучники Кирилл Смирнов с Маргаритой Сидоренко (в стрельбе из классического лука в миксте), а также легкоатлет Дмитрий Сафронов (бег на 200 метров, класс Т35).

В активе российской сборной на данный момент 117 медалей (36 золотых, 32 серебряных и 49 бронзовых). У американцев же 101 медаль (35-36-30). Китай досрочно выиграл медальный зачет, взяв 200 медалей (93-57-50), а на втором месте со 122 медалями (41-38-43) идет Великобритания.

Волейболисты-паралимпийцы рассказали о жизни в олимпийской деревне
Спорт Олимпийские игры Паралимпийские игры в Токио