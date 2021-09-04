Волейболисты-паралимпийцы рассказали о жизни в олимпийской деревне

Сегодня, 4 сентября, в Токио состоится финальный матч по волейболу сидя среди мужчин. За золотые медали паралимпиады наша команда будет биться с соперниками из Ирана. Накануне игры члены российской сборной, состоящей из спортсменов Свердловской области, рассказали РГ, как проводят время между матчами и тренировками, чем их удивили японцы и каково это - спать на картонных кроватях.

"В деревне смотреть не на что"

Евгений Волосников. Фото: Из личного архива

Делегация Паралимпийского комитета России (ПКР) живет в корпусе №6, расположенном на набережной. Из окон видно реку, охранные корабли и центр Токио, в который спортсменам нельзя из-за коронавирусного режима.

Почти всю Паралимпиаду в Токио стоит жара, многие спортсмены не гуляют еще и поэтому. Например, Евгений Волосников ездит только на тренировки, матчи и обратно. Разве что в столовую еще бегает. Она, кстати, большая - на два этажа.

"В деревне смотреть особенно не на что", - признается волейболист. - Есть магазины, салон красоты, павильоны спонсоров и сервис, в который обращаются спортсмены в случае проблем с протезами. Вот и все развлечения".

Японцы относятся к себе иначе

Денис Шестаков. Фото: Из личного архива

Денис Шестаков знает об устройстве олимпийского поселения немного больше: "В деревне есть парк, зеленая набережная и комплекс, состоящий из поликлиники, тренажерного зала и зон отдыха с настольным теннисом, дартсом, игровой приставкой и сауной. Еще можно пройтись по площади с магазинами, банком и разными информационными центрами".

Денис гуляет, несмотря на жару. Обычно маршрут такой: аллея флагов, парк, набережная. И на этом маршруте, и в Токио вообще (Денис наблюдал город из окна автобуса) екатеринбуржца поражает чистота.

"Сильней всего меня впечатлило отношение японцев к себе и всему, что их окружает. Они бережно относятся к природе, городу, сортируют мусор, следят за чистотой дорог, тротуаров. Повсюду порядок и много зелени. Что касается бытовых вещей, удивили японские туалеты с подогревом и встроенным биде. Такого я нигде ещё не встречал", - заметил спортсмен.

Сложить оригами, чтобы исполнить мечту

Андрей Лавринович. Фото: Из личного архива

Товарищ по команде Дениса, Андрей Лавринович, тоже любит прогуляться по олимпийской деревне. Чаще всего отдыхает в зале с настольным теннисом или бане, говорит, "это необходимо в дни, когда нет игр".

"Японцы - очень гостеприимный и креативный народ. Например, они придумали такую классную вещь - боксы с оригами. Это огромные стеклянные контейнеры, которые начали заполнять еще олимпийцы и продолжили - мы. Суть в том, чтобы написать о своей мечте или поблагодарить кого-то на листочке бумаги, свернуть из листка оригами и опустить в контейнер", - рассказал спортсмен. Он сам еще не проделал этот ритуал, но обещает, что в скором времени тоже сложит оригами, а на бумаге напишет: "чтобы люди быстрее победили COVID-19".

"Кровати из картона действительно крепкие"

Алексей Волков. Фото: Из личного архива

Отдельного упоминания достойны картонные кровати, которые с начала Олимпиады-2020 стали, что называется, мемом. Организаторы игр уверяют: картонные конструкции выдерживают до 200 кг. Так ли это?

"Кровати из картона действительно крепкие, - подтверждает Алексей Волков. - Матрасы из переработанных материалов, очень удобные, состоят из нескольких блоков, мягкость которых можно менять". После окончания игр кровати и некоторые другие предметы интерьеров отправят на переработку, а сами квартиры выставят на продажу - в них заселятся местные жители.

Нужно остановиться и на столовой, которая расположена недалеко от корпуса №6, в котором живут российские спортсмены. Чего только там нет: итальянская, японская, корейская и другие кухни, халяль, безглютеновая еда... Каждый найдет то, что ему по душе. Алексей Волков точно нашел. Каждый день он бежит в столовую за арбузами. Говорит, исключительно вкусные.