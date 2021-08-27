Омич взял "золото" на Паралимпийских играх в Токио

Шпага омича Александра Кузюкова оказалась золотой в Токио. Трехкратный чемпион мира, Европы по фехтованию на колясках добавил в свою коллекцию награду высшей пробы Паралимпиады.

В финале сибиряк поразил соперника, занимавшего вторую строку мировом рейтинге. У Кузякова - пятая позиция. Однако это не помешало омскому спортсмену взять реванш в схватке с чемпионом Паралимпийских игр в Лондоне Жоване Сильва Гиссоне из Бразилии.

На старте поединка Александр завладел преимуществом и практически сразу уверенно повел в счете. Натиск омича ошеломил соперника, но все же бразилец сумел навязать борьбу и попытался сократить разрыв. Но Кузякова было уже не остановить. Итог 15:8 в пользу российского шпажиста, и титул нового паралимпийского чемпиона.

Сегодня омич выступит в командных соревнованиях. Российской сборной в составе Александра Кузюкова, Никиты Нагаева, Максима Шабурова и Артура Юсупова предстоит скрестить шпаги с командами Китая, Ирака и Италии.

Еще одна омская фехтовальщица Юлия Майя остановилась в шаге от пьедестала. В поединке за 3-е место в категории "А" спортсменка уступила китаянке Цзин Бянь. Интрига сохранялась до последних мгновений. И все же соперница сумела вырвать победу со счетом 6:5.

Сегодня, 27 августа Юлия Майя вместе с подругами по команде RPK: Викторией Бойковой, Аленой Евдокимовой и Людмилой Васильевой - выступит в командном турнире. Им предстоит сражение за лидерство со сборными Польши, Японии и Гонконга.