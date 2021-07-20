Видео: Спортсмены из РФ оценили кровати из картона в Олимпийской деревне

Спортсмены из России постепенно заселяются в Олимпийскую деревню и делятся своими впечатлениями от условий проживания.

Организаторы Игр приготовили спортсменам настоящий сюрприз - кровати в номерах сделаны из картона. После Олимпиады их легко можно будет пустить в переработку. Пока же атлетов предупредили, что они не отличаются высокой прочностью и не выдержат больше одного человека.

А главное - на них есть инструкция, атлетам предлагают скачать специальное приложение.

Тем временем в официальном аккаунте Олимпийского комитета России в Instagram опубликовано видео из столовой, где питаются спортсмены. На нем можно оценить разнообразие рациона участников Игр.