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20.07.2021 12:56
Рубрика: Спорт

Видео: Спортсмены из РФ оценили кровати из картона в Олимпийской деревне

Текст: Максим Домчев

Спортсмены из России постепенно заселяются в Олимпийскую деревню и делятся своими впечатлениями от условий проживания.

Фото: Kazuhiro NOGI / AFP
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Организаторы Игр приготовили спортсменам настоящий сюрприз - кровати в номерах сделаны из картона. После Олимпиады их легко можно будет пустить в переработку. Пока же атлетов предупредили, что они не отличаются высокой прочностью и не выдержат больше одного человека.

А главное - на них есть инструкция, атлетам предлагают скачать специальное приложение.

Тем временем в официальном аккаунте Олимпийского комитета России в Instagram опубликовано видео из столовой, где питаются спортсмены. На нем можно оценить разнообразие рациона участников Игр.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио РГ-Видео