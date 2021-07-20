Президент МОК назвал сумму затрат на Олимпиаду в Токио

Во время заседания 138-й сессии Международного олимпийского комитета глава организации Томас Бах сообщил, что в проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио инвестировано 1,7 миллиарда долларов. Эту сумму внес МОК.

"Мы внесли 1,7 миллиарда долларов в успех Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Мы обеспечиваем участие всех НОКов и всех команд НОКов. Мы не только говорим, но и предпринимаем действия", - цитирует Баха РИА Новости.

В то же время глава МОК рассказал, что 90% от прибыли, а составляет около 5 миллиардов долларов, будут реинвестированы на благо спортсменов со всего мира.

23 июля стартует Олимпиада, которая продлится до 8 августа. А с 24 августа по 5 сентября Токио примет Паралимпиаду.