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22.07.2021 10:17
Рубрика: Спорт

Пока лишь трое спортсменов отстранены от участия в Играх из-за коронавируса

Текст: Николай Долгополов

После ПЦР-тестов, проведенных в Токио, коронавирус на вчерашний день выявлен у 82 человек, так или иначе связанных с Олимпиадой.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
В сборной России на Олимпиаде нет случаев заражений коронавирусом

Известный спортивный портал Inside the games называет трех инфицированных спортсменов. Это член сборной Чехии по настольному теннису Павел Сиручек, кстати, со своими 193 сантиметрами он один из самых высоких представителей этого вида спорта. Также не удастся продемонстрировать мастерство нидерландской блондинке-скейтбордистке Кэнди Якобс.

Ну, а первой сдавшей в Токио положительный тест, как уже сообщала "РГ", стала чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре.

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