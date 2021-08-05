05.08.2021 12:47
Рубрика: Спорт
Велогонщик Дмитриев вышел в полуфинал Олимпиады в спринте
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В 1/4 финала Игр-2020 соперником Дениса Дмитриева был представитель Тринидада и Тобаго Ноколас Паул. В первом заезде россиянин уступил, проиграл он и во втором. Однако тренеры обратились к судьям с протестом. Соперник нарушил правила и после видеопросмотра победу отдали россиянину.
Третий заезд Дмитриев выиграл более чем уверенно, завоевав место в полуфинале.
В борьбе за выход в решающий раунд россиянину будет противостоять нидерландец Джеффри Хогланд.
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