Велогонщик Дмитриев вышел в полуфинал Олимпиады в спринте

В 1/4 финала Игр-2020 соперником Дениса Дмитриева был представитель Тринидада и Тобаго Ноколас Паул. В первом заезде россиянин уступил, проиграл он и во втором. Однако тренеры обратились к судьям с протестом. Соперник нарушил правила и после видеопросмотра победу отдали россиянину.

Третий заезд Дмитриев выиграл более чем уверенно, завоевав место в полуфинале.

В борьбе за выход в решающий раунд россиянину будет противостоять нидерландец Джеффри Хогланд.