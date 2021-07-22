Президент ОКР: Для себя не допускаю, что Олимпиаду могут отменить

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал информацию о том, что оргкомитет Олимпиады-2020 в Токио может отменить Игры в случае ухудшения коронавирусной обстановки в столице Японии.

"Для себя не допускаю такой вероятности. С учетом того, что я вижу в Олимпийской деревне, того, как функционирует система контроля и противодействия коронавирусу, я не допускаю этого для себя. Тем более, не допускает для себя этого ни один спортсмен. Они все смотрят в календарь, ждут своих стартов и сконцентрированы на этом", - отметил Поздняков.

Кроме того, глава ОКР ответил на слова известного телеведущего Владимира Познера, назвавшего Олимпийские игры в Токио "ненужными".

"11 тысяч участников не смогли бы воплотить свою мечту в жизнь. Я думаю, как минимум, Игры нужны, чтобы не разбить их мечту", - заявил президент Олимпийского комитета России.