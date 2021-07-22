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22.07.2021 10:36
Рубрика: Спорт

Президент ОКР рассказал о размещении спортсменов в Олимпийской деревне

Текст: Илья Соболев
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал претензии российских спортсменов по поводу качества размещения в Олимпийской деревне в Токио. Жаловались в основном на небольшие размеры комнат и санузла, отсутствие телевизоров и холодильников.

"В настоящий момент в Японию прибыл 331 член делегации, из них 193 спортсмена. То есть больше половины наших спортсменов, заявленных для участия в Олимпийских играх уже прибыли, разместились и начали финальную подготовку к Играм. Завтра состоится Церемония открытия, наша делегация примет в ней самое непосредственное участие. От 60 до 80 членов нашей делегации пройдут маршем. Есть ограничения в колоннах маршем для официальных лиц, но не для спортсменов. В команде все здоровы, медицинский центр пока работает лишь над восстановительными процедурами.
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В первую очередь, от имени Олимпийского комитета России хотел бы официально заявить о конструктивных отношениях с оргкомитетом Игр. Мы очень благодарны оргкомитету за то, что они своевременно по нашему запросу поменяли нам здание, в котором размещается наша делегация. В настоящий момент наше здание находится на первой линии от моря, окнами на Токийский залив. Это одно из четырех зданий с наилучшей локацией. Здание на достаточном удалении от транспортного терминала и от столовой с очень шумными кондиционерами. Что касается технической стороны вопроса, абсолютно нормальная история, что при заселении в новый дом всегда возникают сложности технического характера. Нужно отметить, что технические службы оргкомитета по первой же нашей заявке приходили и устраняли все неисправности. Это были вопросы даже не часов, а нескольких минут.

Что касается самого размещения. Здесь нужно понимать, что Олимпийская деревня строится для жителей страны-хозяйки Игр. Существуют некие особенности быта, особенности, если хотите, гигиены японцев. И эти особенности отражены в архитектурных различиях между европейскими квартирами и японскими. Подавляющее большинство спортсменов к этому адекватно и спокойно относятся, многие - с юмором. Мне нравится, что многие шутят на эту тему, но, насколько я понимаю, шутят без какой-либо злобы. Эти недочеты - первый день. На второй день спортсмены привыкают и спокойно себя чувствуют.

Отсутствие телевизоров в номерах обусловлено тем, что современная молодежь использует компьютеры, различные гаджеты и смотрит контент по интересам. Если взять спортсменов и поговорить с ними, а я это делаю регулярно, потому что практически живу с ними в деревне, то станет понятно, что у всех индивидуальные предпочтения. Телевизор нужен для совместного просмотра, когда начнутся соревнования. Для этого мы организовали лаунж-зону, где ребята могут собраться, поддержать дистанционно своих товарищей по команде. Здесь коллективное боление будет востребовано. В этой зоне три огромных холодильника с напитками: в любое время дня и ночи они доступны для наших спортсменов. Что касается холодильников. Как вы понимаете, в условиях жаркого климата любые продукты, даже пока ты несешь их из столовой к своему зданию, могут внезапно испортиться. Потом спортсмен будет это есть, и не выйдет на старт. Отсутствие холодильников в номерах спортсменов обусловлено заботой, чтобы спортсмены с нормальными желудками выходили на старт. Так что резюмируя, хочу сказать, что работа, которую провел оргкомитет, в нынешних условиях выполнена блестяще.

Что касается критических замечаний, мнения спортсменов бывает разными, но официальная позиция Олимпийского комитета России в крайне редких случаях расходится с единичными мнениями членов нашей делегации", - подчеркнул Станислав Поздняков.

Отметим, что церемония открытия Олимпийских игр состоится завтра в 14:00 по московскому времени.

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