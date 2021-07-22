Поздняков: Более половины российских спортсменов прошли вакцинацию

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, какие меры предпринимаются, чтобы избежать заражений среди спортсменов российский олимпийской команды. Ранее стало известно о положительном тесте пловца Ильи Бородина, тренировавшегося вместе с командой во Владивостоке. Из-за коронавируса чемпион Европы-2021 в комплексном плавании на 400 м пропустит Олимпиаду.

"Мы потратили очень много времени на компанию для вакцинации. В данном случае можно говорить, что более половины спортсменов прошли вакцинацию. Часть из оставшихся атлетов имеет иммунитет после перенесенного заболевания. Но, как вы понимаете, на сегодняшний день стопроцентной гарантии не может дать ни вакцинация, ни иммунитет после перенесенного заболевания.

Другое дело, что спортсмены, которые готовились во Владивостоке, не располагали условиями, имеющимися на подмосковных, европейских учебно-тренировочных базах. Еще с прошлого года особые условия ввел Минспорт. Там и персонал живет вахтенным методом, то есть никто не выходит за периметр. Таких условий во Владивостоке, к сожалению, не было, хотя местные власти сделали, в их понимании, все, чтобы избежать случаев заражения.

В условиях пандемии любой спортсмен обязан соблюдать антиковидные меры. Этим мы можем себя обезопасить. Мы очень надеемся, что оставшаяся группа спортсменов, которая занималась во Владивостоке, более эффективно соблюдала все меры. Особенно с учетом многоступенчатой системы безопасности. Наши спортсмены проходят тестирование перед вылетом, затем это происходит во время прилета в страну и в олимпийской деревне. Мы выстроили максимально возможную в данной ситуации систему безопасности. Но никто не застрахован, остается только соблюдать все меры безопасности", - заявил Станислав Поздняков.