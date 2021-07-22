На открытии Олимпиады в Токио будут присутствовать всего 950 ВИПов

Журналисты, аккредитованные на Играх, узнали об этом сегодня во время встречи с представителями Оргкомитета в главном пресс-центре. Всего 950 человек будут допущены в пятницу на Олимпийский стадион. Это - официальные лица.

Но как знает каждый репортер, когда-либо освещавший Игры, такое - просто нереально. На каждом из главных стадионов, где происходили торжественные церемонии открытия, целая трибуна в обязательном порядке выделялась для ВИПов. На самых удобных местах руководители иностранных государств и члены МОК во главе с президентом, далее - главы олимпийских международных федераций. Ниже - представители менее важных спортивных организаций.

Конечно, особо почетное место отдавалось президентам, премьерам, министрам из разных стран, приезжавших на открытие. А еще даже трудно представить, какое количество охраны всех этих лиц окружает. Однажды это сыграло злую шутку с американцами. Когда одни из Игр почтил своим присутствием президент США Джордж Буш-младший, его огромная служба секьюрити вела себя бесцеремонно, фактически взяв на себя все охранные функции. Кого хотела, пускала в главную ложу для членов МОК. Ну, а кого не хотела, после фейс-контроля оправляла в ряды гораздо пониже. Среди таких, вызвавших подозрение, оказался и тогдашний вице-президент МОК Томас Бах. И во время голосования в 2009-м году в Копенгагене за будущего хозяина Олимпийских игр, за это пришлось поплатиться Бараку Обаме, пришедшему на смену Бушу. Американцы претендовали на Олимпиаду, Обама в первые годы правления - на пике популярности. А один из моих давних добрых знакомых членов МОК еще до тайного голосования предсказал: "Вот увидишь, никакой Олимпиады США не получит". И точно. Американская кандидатура с треском провалилась, став и первым публичным провалом Обамы. После голосования ветеран МОК объяснил, что о безобразном случае с Бахом и американской охраной знали многие члены МОК. И, нет, не отомстили, а припомнили при голосовании поведение президентской спецслужбы. В знак солидарности, как растолковал мне старший товарищ.

А возвращаясь к токийской Олимпиаде совсем непонятно, как разместятся на трибунах руководители стран, которых по понятным причинам сейчас немного - всего 15. Но они же есть. Или куда деть 70 министров спорта?

Да, Олимпиаде в Токио не везет. 21 июля - фактически накануне открытия Игр - был вынужден подать в отставку главный режиссер церемонии Кентаро Кобаяси. И тут причина уже чисто политическая. Именно в эти дни вдруг всплыл видеоролик, снятый еще в 1998-м. На нем 25-летний комик Кобаяси предлагает своему партнеру по дуэту сыграть Холокост. Да еще пусть косвенно, но издевается над людьми во время геноцида погибшими. Заявление сделал центр Симона Визенталя, борющийся с нацизмом и антисемитизмом. Многие японцы, впервые увидевшие старинный ролик, выразили свое возмущение. И 48-летний Кентаро Кобаяси ушел, расплатившись за позорный грех своей молодости. Это как потерять накануне решающего матча главного тренера команды, вышедшей в финал.

И все же, судя по увиденным трейлерам, открытие произведет впечатление. Мы насладимся этим зрелищем по телевидению и в интернете. И совсем не будем завидовать 950 ВИПам, смотрящим его вживую на огромном пустом стадионе.