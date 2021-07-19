Крупный бизнес отворачивается от Игр в Токио

Новость, переданная агентством Киодо, почему-то многих удивила. Президент компании "Тойота" Акио Тойода не будет присутствовать 23 июля на торжественной церемонии открытия токийской Олимпиады. А еще его мощная автомобильная империя не собирается проводить рекламные мероприятия, связанные с Играми.

Но почему этот отказ должен кого-то удивлять? Припомним, что когда Оргкомитет-2020 и МОК объявили о том, что олимпийские состязания пройдут без зрителей, шесть десятков местных компаний тотчас отказались от ведения активной спонсорской деятельности на Играх. И это несмотря на то что взносы частных благотворителей на Олимпиаду перевалили за 3 миллиарда долларов. Значит ли это, что мало кто ждет от олимпийского спонсорства настоящей отдачи? Или слишком глубокое погружение в сложнейшие олимпийские перипетии может лишь ухудшить имидж добровольных помощников?

Возможно, внимание прессы жест Тойода-сана привлек лишь потому, что его компания - одна из наиболее известных за пределами страны. Организованная еще дедом Киичиро Тойода, она превратилась из просто прибыльного семейного предприятия в один из символов японского процветания. А сам Акио Тойода - это никакой не дедушкин внучек и папенькин сынок, а опытнейшей менеджер мирового масштаба, прошедший в родной компании с 1984 года все ступени только и возможного карьерного роста, чтобы лишь в 2009 году стать президентом "Тойоты".

Вероятно, и другие высокопоставленные спонсоры могут последовать наглядному примеру 65-летнего лидера японской экономики. Видимо, отождествлять свою фирму, компанию, концерн с Олимпиадой-2020 становится опасно, невыгодно. Все так зыбко и шатко, а перемены в олимпийской политике следуют одна за другой. Ни в чем нет и не может быть твердой уверенности. До сих пор неизвестно, сколько спортсменов выйдут 23 июля на дорожку стадиона, какому количеству ВИПов дозволят попасть на трибуны. Цифры постоянно меняются. И нет здесь никакой вины японских организаторов, прилагающих вызывающие глубокое уважение усилия, чтобы хоть как-то все уладить.

Единственное, что не меняется в последние несколько предолимпийских недель, так это отношение местных жителей к грядущему событию. Какие бы опросы общественного мнения ни проводились, каким бы образом ни ставились вопросы, ответы однозначны. От 70 до 84, а сегодня и 87 процентов японцев отнюдь не поддерживают идею проведения Олимпиады. Теперь, когда количество инфицированных именно в Токио неуклонно растет, отвешивать поклоны в сторону опасных Игр все нелогичнее.

Быть может, поэтому так сложно приходиться в Японии президенту МОК Томасу Баху. Что-то не помнится, чтобы перед окнами отелей, где останавливались прибывшие на Олимпийские игры руководители мирового спорта, выстраивались пикеты с обидными лозунгами, отправляющие визитеров домой. Даже вполне миролюбивая поездка Баха в жестоко пострадавшую от американской атомной бомбардировки Хиросиму вызвала негодование и обвинения в том, будто президент МОК совершает ее в своих собственных интересах.

Теперь, похоже, об экономической отдаче Игр в Токио организаторам и Международному олимпийскому комитету придется забыть

А заявление о всего лишь полусотни инфицированных из 15 тысяч членов олимпийской семьи в Токио уже прибывших отозвалось недовольством. Много это или мало? И если мало, то почему гадкий вирус проник даже в Олимпийскую деревню, заранее провозглашенную самым безопасным местом Игр-2020? Ведь все стороны - устроители Олимпиады обещали, что на местных прилет гостей никак не отразится. А что теперь?

Под окнами отеля главы МОК Томаса Баха выстраиваются пикеты противников Игр. Фото: Getty Images

Теперь, похоже, об экономической отдаче придется забыть. Провести Олимпиаду придется. Ассоциировать себя с ней предстоит лишь спортивным организациям. Остальные, как "Тойота", отъезжают в сторону.

Вода успокоилась

Спортсмены думают о другом - о подготовке. Хотя своих форс-мажоров хватает. Помните, как перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро самая титулованная пловчиха в современной сборной России Юлия Ефимова, пытаясь доказать свою невиновность в Спортивном арбитражном суде (CAS), до последнего не знала, сможет ли выйти на старт. Она находилась в Рио, но не могла заехать в Олимпийскую деревню, кочевала по отелям, искала бассейны для тренировок и ждала решения. К счастью, дело в отношении Вероники Андрусенко и Александра Кудашева, провокационно возникшее перед стартом Игр в Токио, удалось закрыть быстро и четко.

В минувшую среду Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила наших пловцов, которые в составе национальной команды готовились к Олимпиаде на сборе во Владивостоке, от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Поводом для разбирательств в отношении россиян послужило несоответствие данных, которые Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило из московской антидопинговой лаборатории (LIMS) в период с 2012 по 2015 год. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП), четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников тут же заявил, что будет сделано все возможное, чтобы спортсмены были оправданы и смогли выступить на Олимпийских играх. В четверг адвокаты подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В воскресенье из Лозанны пришли хорошие новости: CAS удовлетворил апелляцию российской стороны. Все обвинения с наших спортсменов были сняты без права обжаловать это решение.

- Мы добились снятия всех обвинений. Веронику Андрусенко и Александра Кудашева допустили до участия в Играх, - подчеркнул Владимир Сальников в разговоре с корреспондентом "РГ". - Мы мобилизовали все необходимые ресурсы. Хочется поблагодарить адвокатов, которые были задействованы, Артема Пацева, ну и, разумеется, самих ребят, которые выдержали несколько дней напряжения. Рады, что ситуация разрешилась, что теперь спортсмены могут спокойно продолжить подготовку к Играм вместе со сборной и вместе с командой прилетят в Токио.

Международная федерация плавания выплатит российским пловцам по 1500 швейцарских франков на покрытие судебных издержек и расходов во время процесса в Спортивном арбитражном суде (CAS). Но кто покроет моральные издержки и репутационные риски? С этим спортсменам придется разбираться самим: не перегореть, не расплескать мотивацию, настрой, заряженность на результат. Спортивная злость им в помощь.

Александр Кудашев признался корреспонденту "РГ", что после этого случая ее точно стало больше:

- Спасибо Всероссийской федерации плавании и Владимиру Валерьевичу Сальникову, что быстро нашли адвокатов и запустили процесс. Я, наверное, не так переживал, что меня не оправдают, потому что я был уверен в своей чистоте. Я никогда ничего запрещенного не принимал. Уже более 10 лет прохожу допинг-контроль. И всегда был против применения запрещенных веществ. Больше переживал, что дело может затянуться на неопределенное время и из-за этого мы с Вероникой Андрусенко пропустим Олимпиаду. Слава богу, что все решилось. Когда адвокат мне позвонил, я был сонный и только спокойно сказал ура и спасибо. Осознание, что все в порядке, пришло, когда утром вышел на тренировку вместе с командой. Понимал, что можно со спокойной душой ехать на Игры и выступать. В то же время вся эта ситуация, что кто-то считал, что мы нарушали антидопинговые правила, разозлила. В суде мы уже доказали, что это не так. Теперь хочется доказать это результатом.

Андрусенко, напомним, заявлена на Олимпиаду на дистанции 200 метров вольным стилем и в эстафете 4х200 метров вольным стилем вместе с Анастасией Гуженковой, Валерией Саламатиной и Анной Егоровой. Кудашев - на личной дистанции 200 метров баттерфляем, а также сможет помочь команде в комбинированной эстафете.