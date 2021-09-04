Мазепин считает, что Шумахер специально испортил его финальную попытку

Россиянин Никита Мазепин ("Хаас") остался крайне недоволен действиями своего напарника Мика Шумахера в квалификации этапа "Формулы-1" Гран-при Нидерландов.

По итогам гонки Мазепин показал 20-й результат, Шумахер - 19-й. При этом Мика обогнал Никиту на прогревочном круге и получил приоритет по ходу квалификации.

"Думал, что Шумахеру не разрешили обгонять меня. Была моя очередь диктовать темп, поэтому мой напарник не должен был так поступать. Но он обогнал меня, сделал это второй раз и опять начал меня притормаживать. Я поговорю с командой и выясню, почему так произошло. Не нравятся какие-то трения, так быть не должно", - отметил Никита.

Отметим, что победителем квалификации Гран-при Нидерландов стал Макс Ферстаппен ("Ред Булл").