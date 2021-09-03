Мазепин - об отобранном быстром круге в Бельгии и о прогрессе в сезоне

В ближайший уик-энд в "Формуле-1" пройдет очередной этап чемпионата мира в Нидерландах. Тем не менее Гран-при Бельгии, запомнившийся самой короткой гонкой в истории серии, по-прежнему на слуху. Неудивительно, что большинство вопросов журналистов на небольшой пресс-конференции российского пилота команды "Хаас" Никиты Мазепина было именно о том, что происходило на трассе Спа.

Напомним, из-за дождя гонщики проехали всего четыре круга, причем итоговый протокол был сформирован лишь по итогам одного из них. На трассу болиды выезжали вслед за автомобилем безопасности: в этих условиях лучший по скорости круг показал Мазепин, но его не засчитали.

- Разочарования здесь быть не может, все-таки речь идет о режиме безопасности, - сразу заявил Никита. - Самый быстрый круг я получил, потому что мы отпускали машины, которые были впереди, для того, чтобы видеть перед собой хотя бы что-то сквозь брызги, летящие в глаза. Я не показывал какой-то супербыстрой скорости. Это не тот момент, когда нужно ехать в полный газ, а потом испытывать разочарование.

Также Мазепин подвел промежуточный итог своего пребывания в "Формуле-1" после половины своего дебютного сезона.

"Для меня в этом году самый большой вызов связан с тем, чтобы управлять машиной на пределе ее возможностей. При том, что машина имеет далеко не стабильный баланс, а аэродинамический пакет очень нервный как в быстрых, так и в медленных поворотах. Я считаю, что сильно улучшил свои качества как гонщика, начиная с начала сезона. Но в этой области мне еще есть куда прибавлять. В молодежных сериях, где я выступал, машины гораздо проще в управлении, даже по сравнению с самыми медленные болиды в "Формуле-1".

Никита Мазепин: Считаю, что сильно улучшил свои качества гонщика

Поделился Мазепин и ожиданиями от предстоящего Гран-при Нидерландов, первого с 1985 года. "Трасса сильно похожа на овальные гонки типа Индикар в Америке. Наклон очень большой, до 18 градусов в последнем повороте. Для меня это будет новый опыт".