Полузащитник ЦСКА Марадишвили перешел в "Локомотив"

Московский "Локомотив" объявил о переходе полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили. Как сообщается в Twitter "красно-зеленых", с игроком подписан пятилетний контракт.
По неподтвержденным данным, "Локомотив" заплатил за Марадишвили от 5 до 7 миллионов евро, а зарплата футболиста выросла в четыре раза. Константин стал шестым новичком "железнодорожников" после Тина Едвая, Максима Ненахова, Алексиса Бека Бека, Наира Тикнизяна и Фаустино Анджорина.
В нынешнем сезоне Марадишвили потерял место в стартовом составе ЦСКА. В рамках Премьер-лиги он провел три матча и во всех из них он выходил на замену.
⚡ Константин Марадишвили перешёл в «Локомотив»! Знакомимся с новичком ⤵️— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 2, 2021
💪🏻 Возраст: 21 год
⚽️ 40 игр, 2 мяча и 1 голевая передача в РПЛ
📝 «Локо» заключил контракт с Марадишвили на 5 лет
🚂 Желаем новоиспечённому «железнодорожнику» успехов вместе с нашим клубом! pic.twitter.com/na7nlvW0wc