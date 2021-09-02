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02.09.2021 21:42
Рубрика: Спорт

Полузащитник ЦСКА Марадишвили перешел в "Локомотив"

Текст: Артур Нанян
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Московский "Локомотив" объявил о переходе полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили. Как сообщается в Twitter "красно-зеленых", с игроком подписан пятилетний контракт.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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По неподтвержденным данным, "Локомотив" заплатил за Марадишвили от 5 до 7 миллионов евро, а зарплата футболиста выросла в четыре раза. Константин стал шестым новичком "железнодорожников" после Тина Едвая, Максима Ненахова, Алексиса Бека Бека, Наира Тикнизяна и Фаустино Анджорина.

В нынешнем сезоне Марадишвили потерял место в стартовом составе ЦСКА. В рамках Премьер-лиги он провел три матча и во всех из них он выходил на замену.

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