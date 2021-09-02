Полузащитник ЦСКА Марадишвили перешел в "Локомотив"

Московский "Локомотив" объявил о переходе полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили. Как сообщается в Twitter "красно-зеленых", с игроком подписан пятилетний контракт.

По неподтвержденным данным, "Локомотив" заплатил за Марадишвили от 5 до 7 миллионов евро, а зарплата футболиста выросла в четыре раза. Константин стал шестым новичком "железнодорожников" после Тина Едвая, Максима Ненахова, Алексиса Бека Бека, Наира Тикнизяна и Фаустино Анджорина.

В нынешнем сезоне Марадишвили потерял место в стартовом составе ЦСКА. В рамках Премьер-лиги он провел три матча и во всех из них он выходил на замену.