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02.09.2021 16:27
Рубрика: Спорт

Вратарь Крицюк перешел в "Зенит"

Текст: Максим Домчев
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Российский голкипер Станислав Крицюк перешел в "Зенит". Ранее в России он выступал за "Краснодар".

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Как сообщает сайт "Зенита", контракт с 30-летним голкипером Станиславом Крицюком подписан на один сезон с возможностью продления еще на один. Российский клуб согласовал трансфер с португальским "Жил Висенте", за который выступал Крицюк.

По данным португальских СМИ, за переход вратаря "Зенит" заплатил 2 миллиона евро. Помимо этого португальскому клубу еще полагаются различные бонусы.

В минувшем сезоне Крицюк играл за "Белененсеш" и в 27 матчах пропустил 27 мячей. В "Краснодаре" он провел 72 матча - 33 пропущенных мяча.

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