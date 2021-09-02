Вратарь Крицюк перешел в "Зенит"

Российский голкипер Станислав Крицюк перешел в "Зенит". Ранее в России он выступал за "Краснодар".

Как сообщает сайт "Зенита", контракт с 30-летним голкипером Станиславом Крицюком подписан на один сезон с возможностью продления еще на один. Российский клуб согласовал трансфер с португальским "Жил Висенте", за который выступал Крицюк.

По данным португальских СМИ, за переход вратаря "Зенит" заплатил 2 миллиона евро. Помимо этого португальскому клубу еще полагаются различные бонусы.

В минувшем сезоне Крицюк играл за "Белененсеш" и в 27 матчах пропустил 27 мячей. В "Краснодаре" он провел 72 матча - 33 пропущенных мяча.