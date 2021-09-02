Вратарь "Ростова" Песьяков покинул расположение сборной России

Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков покинул расположение сборной России и возвращается в клуб. Об этом в четверг сообщил Telegram-канал сборной. В расположении команды остались четыре вратаря - Маринато Гилерме, Юрий Дюпин, Александр Максименко и Андрей Лунев.

Напомним, в среду сборная России в первом под руководством Валерия Карпина матче сыграла вничью 0:0 с командой Хорватии. Вратарем в этом матче стал Гилерме.

"На первом этапе подготовительного сбора для выбора первого номера на матч с Хорватией мы хотели посмотреть в деле как можно больше вратарей. Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. И сейчас, когда осталось два матча и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в "Ростов", чтобы он там продолжал тренироваться. Остальные вратари останутся до конца этого сбора", - сказал тренер вратарей Виталий Кафанов.

Сборная России проведет в ближайшее время еще два отборочных матча чемпионата мира. 4 сентября в гостях с Кипром, а 7 сентября - в Москве со сборной Мальты.