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01.09.2021 23:38
Рубрика: Спорт

Сборная России сыграла вничью с Хорватией в первом матче при Карпине

Текст: Артур Нанян
Сборная России по футболу сыграла вничью с хорватами у "Лужниках" в матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата мира - 0:0.

Этой встречи ждали 2,5 месяца - ровно с того момента, как наши футболисты с треском вылетели с чемпионата Европы. Как и ожидалось, в национальной команде произошли большие изменения. Прежде всего, место Станислава Черчесова на тренерской скамейке занял Валерий Карпин. Экс-наставник "Ростова" внес свои порядки в сборной, не стал вызывать Артема Дзюбу и вернул голкипера "Локомотива" Гилерме.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Трудно сказать, получится у Карпина или нет, но публика его восприняла хорошо. Почти все из 20 тысяч зрителей на трибунах "Лужников" встретили объявление диктором фамилии нового наставника сборной овациями. Да и баннер с изображением Валерия Георгиевича и надписью "Погнали" ясно дал понять, кого болельщики сейчас считают главной надеждой в нашей команде.

Если говорить непосредственно об игре, то в первом тайме у ворот хорватов возник лишь один момент: опасно бил Арсен Захарян, но Доминик Ливакович справился с его ударом. Уже в концовке стартовых 45 минут гости могли несколько раз поразить ворота Гилерме. Ближе всех к голу был Иван Перишич, из убойной позиции пробивший мимо.

После перерыва скорости чуть спали, моментов стало меньше. Карпин пытался освежить игру заменами, но ощутимой выгоды эти перестановки не принесли. Главный тренер хорватов Златко Далич также внес несколько изменений, однако никакой разницы они не сделали. Как итог - 0:0.

В параллельных матчах группы "H" Мальта разгромила дома Кипр (3:0), а Словения разошлась миром со Словакией (1:1). В турнирной таблице первые два места занимают Хорватия с Россией (по семь очков), далее идут словаки (шесть очков) и Словения, Мальта и Кипр (по четыре очка).

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