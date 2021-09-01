Арсен Захарян станет самым молодым полевым игроком в истории сборной России

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян установит уникальное достижение: он станет самым молодым полевым футболистом сборной России за всю историю.

Захарян попал в стартовый состав национальной команды на домашний матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в "Лужниках" против Хорватии. Арсен дебютирует за сборную в возрасте 18 лет 3 месяцев и 5 дней. Рекордсменом среди игроков всех амплуа остается голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (18 лет и 20 дней).

Первый матч за "Динамо" Захарян провел в октябре прошлого года, выйдя на замену в концовке встречи с "Тамбовом". В этом году хавбек сыграл за молодежную сборную на чемпионате Европы. Забив Исландии, Арсен стал самым молодым автором гола в истории турнира.