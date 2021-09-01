Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США по теннису

Во втором матче US Open на кортах Нью-Йорка Андрей Рублев встречался с малоизвестным испанцем Педро Мартинесом. Стартовый сет получился непростым. Его судьба решалась на тай-брейке, где сказался более высокий класс россиянина - 7:6 (7-2).

Вторая партия также завершилась тай-брейком, но на этот раз успех сопутствовал испанцу - 7:6 (7-5).

После этого испанец уже не мог играть на равных. Третий и четвертый сет Рублев выиграл с одинаковым счетом 6:1.

В третьем раунде турнира его соперником станет победитель матча, в котором встречаются американец Фрэнсис Тьяфо (США) и Гвидо Пелья из Аргентины.