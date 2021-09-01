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01.09.2021 22:49
Рубрика: Спорт

Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США по теннису

Текст: Максим Домчев
Фото: Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Во втором матче US Open на кортах Нью-Йорка Андрей Рублев встречался с малоизвестным испанцем Педро Мартинесом. Стартовый сет получился непростым. Его судьба решалась на тай-брейке, где сказался более высокий класс россиянина - 7:6 (7-2).

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Вторая партия также завершилась тай-брейком, но на этот раз успех сопутствовал испанцу - 7:6 (7-5).

После этого испанец уже не мог играть на равных. Третий и четвертый сет Рублев выиграл с одинаковым счетом 6:1.

В третьем раунде турнира его соперником станет победитель матча, в котором встречаются американец Фрэнсис Тьяфо (США) и Гвидо Пелья из Аргентины.

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