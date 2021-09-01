Райкконен объявил о завершении карьеры в "Формуле-1"

Чемпион мира 2007 года по автогонкам в "Формуле-1" финн Кими Райкконен объявил, что после нынешнего сезона покидает "королевские гонки".

Об этом Райкконен заявил в среду на своей странице в Instagram.

"Это будет мой последний сезон в "Формуле-1". Я принял это решение еще прошлой зимой. Это было непростое решение, но после этого сезона настанет время для чего-то нового", - написал он.

На счету Райкконена победа в чемпионате мира в 2007 году, а еще дважды он становился вторым по итогам сезона и трижды - третьим.

Всего финн выиграл 21 Гран-при, 103 раза он поднимался на подиум и за карьеру в "Формуле-1" набрал 1865 очков.