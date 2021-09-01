Украинские футболисты не смогли победить Казахстан в отборе ЧМ-2022

Сборная Украины в отборочном матче чемпионата мира 2022 года на выезде не смогла переиграть Казахстан. Встреча завершилась вничью - 2:2.

В четвертом туре в группе D Казахстан в Нурсултане принимал команду Украины. Гости открыли счет в самом начале встречи. Точным ударом отметился Роман Яремчук.

Хозяева отыгрались на 68-й минуте встречи, однако после просмотра видеоповтора взятие ворот было отменено. И все же 6 минут спустя Руслану Валиуллину удалось поразить ворота украинской команды.

А в компенсированное время команды обменялись голами. На третьей добавленной минуте Даниил Сикан забил второй мяч в ворота сборной Казахстана, однако незадолго до финального свистка Руслан Валиуллин оформил дубль - 2:2.

После четырех туров сборная Украины набрала 4 очка, у Казахстана - 2.