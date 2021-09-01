Карпин: Мне не очень интересно, почему Кафанов выбрал Гилерме

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал выбор стартового состава команды на матч четвертого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии в "Лужниках".

Одной из главных загадок в преддверии сегодняшней игре был вратарский вопрос. В итоге выбор Карпина пал на голкипера "Локомотива" Маринато Гилерме. Впрочем, по словам Валерия Георгиевича, решение по Гилерме принимал не он, а Виталий Кафанов.

"Предстартовое волнение и мандраж присутствуют - это нормальное состояние перед матчем. Почему в воротах будет Гилерме? Его выбрал Кафанов, к нему все вопросы. Я не спрашивал, потому что мне не очень интересно. Мотивационная речь? Считаю, это не нужно. По сравнению со вчерашним днем ничего нового не произошло", - отметил Карпин в эфире телеканала "Матч ТВ".