Медведев уверенно обыграл Кепфера во втором круге US Open

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.

Во втором раунде турнира Медведев встречался с представителем Германии Домиником Кепфером. Россиянин уверенно провел встречу и одержал победу в трех сетах за час и 50 минут.

Счет встречи - 6:4, 6:1, 6:2. На счету Медведева 7 брейк-пойнтов из 17, тогда как его соперник реализовал единственную возможность выиграть подачу Медведева.

В третьем круге россиянин встретится с испанцем Пабло Андухаром.

Выиграла свой матч второго круга и Дарья Касаткина. Она обыграла чешку Маркету Вондроушову со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Следующей соперницей россиянки станет пятая ракетка украинка Элина Свитолина.