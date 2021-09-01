Новости

Александр Дюков: Ничья с Хорватией - неплохой результат для сборной России 00:30
Талибы назвали дату объявления состава правительства Афганистана 00:26
Росстат снова недосчитался 1 млн га под пшеницей 00:01
В США Зеленского назвали "президентом Левински" 01.09.2021
Бразильская конфедерация футбола пожаловалась в ФИФА на "Зенит" 01.09.2021
Медведев уверенно обыграл Кепфера во втором круге US Open 01.09.2021
Белый дом объявил о планах строительства 100 тысяч домов по доступной цене 01.09.2021
Райкконен объявил о завершении карьеры в "Формуле-1" 01.09.2021
Байден заявил Зеленскому, что хочет снова посетить Украину 01.09.2021
Британская разведка считала риск падения Кабула в этом году "маловероятным" 01.09.2021
Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США по теннису 01.09.2021
Утверждены требования к индустриальным паркам и промышленным технопаркам 01.09.2021
МЭР: Рост ВВП в июле остался выше допандемийного уровня 01.09.2021
Арсен Захарян станет самым молодым полевым игроком в истории сборной России 01.09.2021
Новак: Россия в октябре увеличит добычу нефти 01.09.2021
Карпин: Мне не очень интересно, почему Кафанов выбрал Гилерме 01.09.2021
СМИ: В Афганистане Масуд и талибы не смогли договориться 01.09.2021
Женская сборная России проиграла Италии в 1/4 финала ЧЕ по волейболу 01.09.2021
За сутки 56 военнослужащих вылечили от коронавируса 01.09.2021
Росстат: ВВП России в первом полугодии вырос на 4,8% 01.09.2021
Стал известен стартовый состав России на матч с Хорватией 01.09.2021
Украинские футболисты не смогли победить Казахстан в отборе ЧМ-2022 01.09.2021
Лидер "Талибана" может стать главой правительства Афганистана 01.09.2021
Годовая инфляция в РФ стала самой высокой за пять лет 01.09.2021
В Центральную Россию идет ультраполярный холод 01.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
01.09.2021 23:18
Рубрика: Спорт

Медведев уверенно обыграл Кепфера во втором круге US Open

Текст: Максим Домчев
Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports
Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.

Фото: Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США по теннису

Во втором раунде турнира Медведев встречался с представителем Германии Домиником Кепфером. Россиянин уверенно провел встречу и одержал победу в трех сетах за час и 50 минут.

Счет встречи - 6:4, 6:1, 6:2. На счету Медведева 7 брейк-пойнтов из 17, тогда как его соперник реализовал единственную возможность выиграть подачу Медведева.

В третьем круге россиянин встретится с испанцем Пабло Андухаром.

Выиграла свой матч второго круга и Дарья Касаткина. Она обыграла чешку Маркету Вондроушову со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Следующей соперницей россиянки станет пятая ракетка украинка Элина Свитолина.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"