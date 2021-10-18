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18.10.2021 21:16
Рубрика: Спорт

На первой минуте матча КХЛ "Сочи" - "Авангард" произошла массовая драка

Текст: Артур Нанян

В эти минуты в Сочи проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и "Авангардом".

Фото: youtube.com
Видео: Фанаты устроили массовую драку на поле в матче чемпионата Словакии

Встреча началась с массовой драки, по итогам которой у хозяев были удалены на пять минут Богдан Якимов и Виктор Балдаев, 5+2 получил Джей Си Липон. У гостей на скамейку штрафников отправились Владимир Брюквин, Кирилл Готовец и Никита Комаров.

Перед сегодняшним поединком "Сочи" идет на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции, а "Авангард" занимает шестую строчку в Востоке.

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