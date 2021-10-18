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18.10.2021 18:02
Рубрика: Спорт

Видео: Фанаты устроили массовую драку на поле в матче чемпионата Словакии

Текст: Артур Нанян

Болельщики словацких команд "Спартак" (Трнава) и "Слован" (Братислава) организовали массовое побоище в матче 11-го тура национального первенства. Встреча проходила в воскресенье в Трнаве.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Футболисты "Спартака" и "Динамо" устроили массовую потасовку

Конфликт между фанатами начался в первом тайме при счете 0:0. Сначала болельщики скандировали оскорбительные кричалки и зажигали пиротехнику, затем многие из них выбежали на поле, где произошла массовая драка.

Матч был прерван и перенесен. Оба клуба занимают места на вершине турнирной таблицы чемпионата, набрав одинаковое количество очков (по 24). Встреча между ними должна была завершить первый круг первенства.

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