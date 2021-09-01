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01.09.2021 20:51
Рубрика: Спорт

Женская сборная России проиграла Италии в 1/4 финала ЧЕ по волейболу

Текст: Максим Домчев

Женская сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы. Россиянки уступили в трех сетах команде Италии.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Мужская сборная России по волейболу назвала состав на ЧЕ

На проходящем в Сербии, Хорватии, Болгарии и Румынии чемпионате Европы по волейболу среди женщин состоялся четвертьфинальный матч, в котором встречались сборная России и Италии. Итальянки были явными фаворитками этого матча.

В первом сете сборная России сумела оказать достойное сопротивление, но уступила 20:25. Вторая партия для россиянок стала настоящим кошмаром. Подопечные Серджо Бузато уступили вчистую - 8:25.

Третий сет также остался за итальянками - 15:25.

В составе сборной России самой результативной стала Арина Федоровцева, набравшая 7 очков.

Спорт Волейбол