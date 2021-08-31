Мужская сборная России по волейболу назвала состав на ЧЕ

Мужская сборная России по волейболу, серебряный призер Олимпиады в Токио, определилась с составом на стартующий чемпионат Европы. Турнир начинается 1 сентября в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии.

В заявку команды на турнир вошли: Игорь Кобзарь, Павел Панков, Федор Воронков, Кирилл Клец, Артем Вольвич, Илья Власов, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев, Егор Клюка, Дмитрий Волков, Ярослав Подлесных, Павел Тетюхин, Евгений Баранов, Валентин Голубев.

Сборная России проведет свой стартовый матч в финском Тампере против команды Турции 2 сентября. Также в группе с россиянами играют Финляндия, Северная Македония, Испания и Нидерланды.