Российские волейболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Женская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, который проходит в Сербии, Хорватии, Болгарии и Румынии.

В матче 1/8 финала россиянки встречались с командой Беларуси. Подопечные Серджо Бузато в напряженной борьбе выиграли стартовый сет - 27:25. Во второй партии россиянки также были сильнее - 25:20. Белорусская команда сумела сократить отставание, выиграв третий сет 25:19. Но сборная России довела встречу до победы - 25:23.

В четвертьфинале россиянки сыграют с командой Италии.