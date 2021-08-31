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Рубрика: Спорт

Российские волейболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Текст: Максим Домчев
Фото: Роман Кручинин / РИА Новости Фото: Роман Кручинин / РИА Новости
Фото: Роман Кручинин / РИА Новости

Женская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, который проходит в Сербии, Хорватии, Болгарии и Румынии.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
До старта ЧМ-2022 по волейболу в России остался ровно год

В матче 1/8 финала россиянки встречались с командой Беларуси. Подопечные Серджо Бузато в напряженной борьбе выиграли стартовый сет - 27:25. Во второй партии россиянки также были сильнее - 25:20. Белорусская команда сумела сократить отставание, выиграв третий сет 25:19. Но сборная России довела встречу до победы - 25:23.

В четвертьфинале россиянки сыграют с командой Италии.

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