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Рубрика: Спорт

"Спартак" прокомментировал избиение журналиста после игры с "Лестером"

"Спартак" осудил факт избиения журналиста пьяным болельщиком около стадиона после встречи Лиги Европы с "Лестером".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
"Спартак" проиграл "Лестеру", ведя в счете 2:0

- Клуб решительно осуждает факт нападения на журналиста РБК, которое произошло возле нашего стадиона. Личность нападавшего установлена, - говорится в заявлении клуба, которое цитирует "Матч ТВ".

Там добавили, что сотрудники службы безопасности и пресс-служба "Спартака" "находятся в контакте с потерпевшим".

Ранее стало известно, что один из фанатов "красно-белых" несколько раз ударил журналиста Александра Щеголева по голове. Полицейские вмешались в ситуацию и отвезли обоих участников конфликта в участок.

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