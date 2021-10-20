"Спартак" прокомментировал избиение журналиста после игры с "Лестером"

"Спартак" осудил факт избиения журналиста пьяным болельщиком около стадиона после встречи Лиги Европы с "Лестером".
- Клуб решительно осуждает факт нападения на журналиста РБК, которое произошло возле нашего стадиона. Личность нападавшего установлена, - говорится в заявлении клуба, которое цитирует "Матч ТВ".
Там добавили, что сотрудники службы безопасности и пресс-служба "Спартака" "находятся в контакте с потерпевшим".
Ранее стало известно, что один из фанатов "красно-белых" несколько раз ударил журналиста Александра Щеголева по голове. Полицейские вмешались в ситуацию и отвезли обоих участников конфликта в участок.
После матча «Спартака» с «Лестером» неизвестный напал на корреспондента РБК Александра Щеголева. Мужчина, который вышел из VIP-ложи стадиона, нанес журналисту несколько ударов.— РБК (@ru_rbc) October 20, 2021
РБК обратится в правоохранительные органы, а также к руководству «Спартака»https://t.co/NSUUUIAPSg pic.twitter.com/k9g7Civnya