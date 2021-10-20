"Спартак" прокомментировал избиение журналиста после игры с "Лестером"

"Спартак" осудил факт избиения журналиста пьяным болельщиком около стадиона после встречи Лиги Европы с "Лестером".

- Клуб решительно осуждает факт нападения на журналиста РБК, которое произошло возле нашего стадиона. Личность нападавшего установлена, - говорится в заявлении клуба, которое цитирует "Матч ТВ".

Там добавили, что сотрудники службы безопасности и пресс-служба "Спартака" "находятся в контакте с потерпевшим".

Ранее стало известно, что один из фанатов "красно-белых" несколько раз ударил журналиста Александра Щеголева по голове. Полицейские вмешались в ситуацию и отвезли обоих участников конфликта в участок.