До старта ЧМ-2022 по волейболу в России остался ровно год

В десяти городах страны вчера прошли мероприятия, приуроченные к тому, что до старта чемпионата мира-2022 среди мужских команд в России остается ровно год.

Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Новосибирск, Ярославль, Калининград, Красноярск, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск. Во всех городах одновременно в торжественной обстановке были запущены часы обратного отсчета. Российские волейболистки проиграли Сербии на ЧЕ В Казани, например, в запуске часов принял участие олимпийский чемпион Лондона-2012 Максим Михайлов. Все города ЧМ-2022 провели по принципу эстафеты по часовым поясам "Самый длинный волейбольный матч". В Москве с игроками "Динамо" объединились такие звезды спорта, как фигуристки Аделина Сотникова и Елена Радионова, гимнасты Алексей Немов и Артур Далалоян.