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26.08.2021 22:38
Рубрика: Спорт

До старта ЧМ-2022 по волейболу в России остался ровно год

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8546)
В десяти городах страны вчера прошли мероприятия, приуроченные к тому, что до старта чемпионата мира-2022 среди мужских команд в России остается ровно год.

Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Новосибирск, Ярославль, Калининград, Красноярск, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск. Во всех городах одновременно в торжественной обстановке были запущены часы обратного отсчета.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Российские волейболистки проиграли Сербии на ЧЕ

В Казани, например, в запуске часов принял участие олимпийский чемпион Лондона-2012 Максим Михайлов.

Все города ЧМ-2022 провели по принципу эстафеты по часовым поясам "Самый длинный волейбольный матч". В Москве с игроками "Динамо" объединились такие звезды спорта, как фигуристки Аделина Сотникова и Елена Радионова, гимнасты Алексей Немов и Артур Далалоян.

Спорт Волейбол