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01.09.2021 20:36
Рубрика: Спорт

Стал известен стартовый состав России на матч с Хорватией

Текст: Артур Нанян
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Тренерский штаб сборной России огласил стартовый состав команды на матч четвертого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 в "Лужниках" против хорватов.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Россия - Хорватия - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022

С первых минут у россиян выйдут: Маринато Гилерме, Марио Фернандес, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Александр Головин, Далер Кузяев, Арсен Захарян, Алексей Ионов.

Добавим, что капитаном нашей сборной будет защитник московского "Спартака" Георгий Джикия. Начало матча - в 21:45.

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