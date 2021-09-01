Стал известен стартовый состав России на матч с Хорватией

Тренерский штаб сборной России огласил стартовый состав команды на матч четвертого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 в "Лужниках" против хорватов.

С первых минут у россиян выйдут: Маринато Гилерме, Марио Фернандес, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Александр Головин, Далер Кузяев, Арсен Захарян, Алексей Ионов.

Добавим, что капитаном нашей сборной будет защитник московского "Спартака" Георгий Джикия. Начало матча - в 21:45.