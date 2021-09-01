Бразильская конфедерация футбола пожаловалась в ФИФА на "Зенит"

Бразильская конфедерация футбола направила жалобу в ФИФА из-за решения "Зенита" отозвать из расположения сборной Малкома и Клаудинью.

Поводом для недовольства бразильской стороны послужило письмо "Зенита", в котором российский клуб потребовал вернуть в расположение клуба двух своих футболистов - Малкома и Клаудиньо.

Оба была приглашены на сбор национальной команды Бразилии, которой предстоит провести три отборочных матча чемпионата мира против Чили, Аргентины и Перу 3, 5 и 10 сентября соответственно.

"Мы выражаем несогласие с действиями "Зенита". В итоге мы подали жалобу в ФИФА, приложив документы, направленные российским клубом. Надеемся, что "Зенит" будет наказан в соответствии с правилами ФИФА", - говорится в заявлении Бразильской конфедерации футбола.