Гризманн, Месси и Роналду поменяли клубы в самый безумный трансферный период в истории

Закрывшееся в полночь в среду трансферное окно в Европе надолго запомнится футбольным болельщикам. Пожалуй, еще никогда одно межсезонье не дарило столько сенсаций и громких переходов.

Гризманн и Роналду вернулись в свои бывшие команды, а Месси ушел из "Барселоны", за которую играл всю карьеру. GettyImages

Уже в последние минуты летнего межсезонья клуб сменил один из лучших нападающих планеты, чемпион мира-2018 Антуан Гризманн. Так и не прижившись в "Барселоне", француз вернулся в "Атлетико". Мадридский клуб взял игрока в аренду до конца сезона за 10 миллионов евро с обязательным правом выкупа.

Возвращения Гризманна в бывшую команду могло и не состояться. Дело в том, что для перехода Антуана "Атлетико" необходимо было продать кого-нибудь, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей. Этим кем-то стал полузащитник Сауль. В свою очередь, "Барселона" не хотела отпускать француза до тех пор, пока не договорится с "Севильей" о покупке Люка Де Йонга. В итоге все решилось буквально в заключительные несколько секунд трансферного окна. Более того - руководство Примеры дало каталонцам дополнительные 20 минут по завершении межсезонья, чтобы оформить все необходимые документы.

Теперь уже можно утверждать, что "Барселона" просчиталась с переходом Гризманна. Летом 2019 года "сине-гранатовые" выложили за француза 120 миллионов евро, а спустя всего два года отпускают его за сумму в 12 раз меньше. Казалось, после ухода Месси именно на Антуана тренерский штаб "блауграны" во главе с Рональдом Куманом будет возлагать особые надежды в атаке. Но на деле Куман делает ставку на своего соотечественника Мемфиса Дэпая. Гризманн же стал, по сути, лишним, и с радостью вернулся в Мадрид.

Еще одно громкое возвращение лета - трансфер Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед". О переходе португальца стало известно еще на прошлой неделе, но контракт с "красными дьяволами" он подписал лишь на днях. Соглашение действует два года с возможностью продления еще на 12 месяцев.

Всего пару месяцев назад невозможно было себе представить, что Роналду вернется на "Олд Траффорд". О его желании покинуть "Ювентус" было известно давно, но были разговоры об интересе со стороны "ПСЖ", "Манчестер Сити". "Юнайтед" стал фигурировать лишь после того, как "Сити" отказался от идеи приглашения Криштиану. Всего за пару часов агент Роналду Жорже Мендеш вышел на связь с представителями "МЮ" и вопрос был решен: "Ювентус" получил желаемые 15 миллионов евро, которые могут увеличиться еще на восемь миллионов в зависимости от выступлений игрока за новый клуб. Зарплата Криштиану составит 27 миллионов евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом Англии.

Как заявил сам Криштиану, окончательное решение о возвращении в "МЮ" он принял после длительной беседы с легендарным экс-наставником "манкунианцев" Алексом Фергюсоном. Именно при шотландце Роналду в 2003 году переехал в Англию и стал звездой.

Сменил клуб и Лионель Месси: аргентинец попрощался с "Барселоной", за которую он выступал на протяжении всей профессиональной карьеры, и перебрался в "Пари Сен-Жермен". Что интересно - французский клуб не заплатил за переход одного из лучших, если не лучшего футболиста в истории, ни одного евро: летом у Месси истек контракт с "сине-гранатовыми" и он мог бесплатно уйти в другую команду.

Около 20 дней понадобилось Лионелю, чтобы набрать форму после длительного отпуска и дебютировать в составе "ПСЖ": произошло это в матче с "Реймсом" (2:0), в котором оба мяча забил еще один звездный игрок парижан - Килиан Мбаппе. В отличие от Месси, только привыкающего к столице Франции, Мбаппе, наоборот, хочет сменить обстановку. Француз последние несколько недель пытался уговорить "ПСЖ" отпустить его в "Реал", но не получилось.

В общей сложности клубы пяти европейских топ-лиг потратили на новичков 3,3 миллиарда евро

Переговоры по Мбаппе проходили тяжело: мадридский клуб с каждым разом повышал предложенную сумму, а парижане отказывали им в трансфере.

По сообщениям зарубежных СМИ, уже в последний день лета президент "Реала" Флорентино Перес согласился на условия "ПСЖ" и готов был заплатить за Мбаппе 220 миллионов евро. Однако Килиан остался в Париже, поскольку его нынешний клуб не успел найти ему замену. Как на это решение отреагировали в Мадриде - пока неизвестно. Впрочем, по информации авторитетного испанского издания Marca, Перес уверен, что через год ничто не помешает Мбаппе оказаться на "Сантьяго Бернабеу".

Если брать в целом по национальным лигам, то клубы топ-5 лиг в общей сложности потратили на новичков 3,3 миллиарда евро. Впереди всех по традиции английская Премьер-лига - 1,4 миллиарда евро. Далее идет итальянская "Серия А" - 732 миллиона евро, французская "Лига 1" - 435 миллионов, испанская "Ла Лига" - 399 миллионов и немецкая Бундеслига - 291 миллион.