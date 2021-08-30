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30.08.2021 21:47
Рубрика: Спорт

Месси провел первый матч за "Пари Сен-Жермен"

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8548)
Один из лучших футболистов в истории Лионель Месси провел первый матч за "Пари Сен-Жермен". В выездной игре четвертого тура чемпионата Франции против "Реймса" (2:0) аргентинец появился на поле за полчаса до окончания встречи.
Месси дебютировал за "ПСЖ" в матче с "Реймсом", выйдя на поле вместо Неймара. Фото: gettyimages Месси дебютировал за "ПСЖ" в матче с "Реймсом", выйдя на поле вместо Неймара. Фото: gettyimages
Месси дебютировал за "ПСЖ" в матче с "Реймсом", выйдя на поле вместо Неймара. Фото: gettyimages

Болельщики парижан, как и персональные поклонники Месси, ждали этого момента около трех недель. Именно столько времени прошло с момента нашумевшего перехода Лионеля в "ПСЖ". Дебют игрока в составе новой команды затягивался лишь по одной причине: ему нужно было набрать форму после длительного отпуска.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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- Лео здорово адаптировался в коллективе, с этим нет никаких проблем. Скорее всего, мы выпустим его на поле, но не уверен, что он может провести полный матч, - отметил перед встречей с "Реймсом" главный тренер парижской команды Маурисио Почеттино.

Что символично - Месси вышел на замену вместо одного из своих лучших друзей Неймара, с которым они вместе небезуспешно выступали в "Барселоне". Аргентинец появился буквально через несколько секунд после второго гола Килиана Мбаппе. За отведенные ему полчаса Лионель не отметился результативными действиями, но несколько раз все же показал высокий класс.

- Все нормально, мы очень довольны Месси. Его первые касания дали нам что-то, добавили остальным ребятам уверенности. Даже для такого футболиста, как Лео, важно хорошо дебютировать. Конечно, он пока далек от лучшей формы, но здорово тренируется. После паузы на матчи сборных Месси будет в полном порядке, вот увидите, - уверен Почеттино.

Месси и Неймар являются самыми высокооплачиваемыми игроками мира: аргентинец получает в год 35 миллионов евро, бразилец - 30

Глупо отрицать, что с появлением Месси к французскому чемпионату будет приковано больше внимания. Кажется, от его появления в восторге не только его новые одноклубники и болельщики "ПСЖ", но и некоторые соперники. Так, после финального свистка сразу несколько футболистов "Реймса" подошли к Лионелю с просьбой обменяться майками. Шустрее всех оказался голкипер Предраг Райкович: серб взял на поле двухлетнего сына и попросил Месси о фотографии. Разумеется, аргентинец согласился.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Если Лионель только обживается в новой команде, то другая звезда парижан Килиан Мбаппе делает все возможное, чтобы сменить обстановку. Впрочем, по последней информации руководство "ПСЖ" не устраивает второе предложение "Реала" в размере 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов. Французский клуб уверен, что Килиан стоит намного дороже (215 миллионов), однако мадридцы не собираются платить больше. Если ничего не изменится, вероятно, Мбаппе останется в Париже.

- Конечно, мы хотим, чтобы Килиан был у нас. Он прекрасный бомбардир, уже не первый год демонстрирующий потрясающий уровень. Мбаппе феноменален. Я очень рад, что он выступает за нас, - заявил полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти.

Как бы то ни было, Мбаппе не скрывает своего желания уйти в "Реал". В свою очередь парижский клуб рискует потерять одного из лучших форвардов мира забесплатно, поскольку контракт игрока истекает следующим летом. Уже зимой Килиан имеет право вести переговоры с любой другой командой. А вот рассчитывают ли в "ПСЖ" все же уговорить футболиста подписать новое соглашение - большой вопрос.

В самом "Реале" предпочитают пока не выступать с резкими заявлениями, хотя очевидно, что клубу не помешает игрок уровня Мбаппе.

- Килиан отличный нападающий, все об этом знают. Но у меня в составе и так много великолепных мастеров. Да и вообще Мбаппе принадлежит другому клубу и было бы неуважительно по отношению к "ПСЖ" говорить об их футболисте, - подчеркнул главный тренер "Реала" Карло Анчелотти.

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