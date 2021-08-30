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30.08.2021 20:36
Рубрика: Спорт

"Милан" намерен приобрести Алексея Миранчука

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может перейти в "Милан".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Как сообщает в Twitter журналист Джанлука Ди Марцио, "Милан" заинтересован в приобретении полузащитника сборной России в нынешнее трансферное окно.

Это может произойти, если миланцы не сумеют договориться о переходе полузащитника французского "Бреста" Ромена Февра. В настоящее время итальянская сторона ждет ответа на свое предложение.

Миранчук, по данным Ди Марцио, является запасным вариантом.

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