"Милан" намерен приобрести Алексея Миранчука

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может перейти в "Милан".

Как сообщает в Twitter журналист Джанлука Ди Марцио, "Милан" заинтересован в приобретении полузащитника сборной России в нынешнее трансферное окно.

Это может произойти, если миланцы не сумеют договориться о переходе полузащитника французского "Бреста" Ромена Февра. В настоящее время итальянская сторона ждет ответа на свое предложение.

Миранчук, по данным Ди Марцио, является запасным вариантом.