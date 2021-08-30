"Милан" намерен приобрести Алексея Миранчука

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может перейти в "Милан".
Как сообщает в Twitter журналист Джанлука Ди Марцио, "Милан" заинтересован в приобретении полузащитника сборной России в нынешнее трансферное окно.
Это может произойти, если миланцы не сумеют договориться о переходе полузащитника французского "Бреста" Ромена Февра. В настоящее время итальянская сторона ждет ответа на свое предложение.
Миранчук, по данным Ди Марцио, является запасным вариантом.
#Milan | Offerta all'Atalanta per #Miranchukhttps://t.co/TsG6cXlCua— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 30, 2021