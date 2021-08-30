Названы даты поединков Махачева и Волкова в UFC

Организация UFC назвала состав участников турнира UFC 267, который пройдет 30 октября в Абу-Даби. Среди них оказались и два российских бойца - Ислам Махачев и Александр Волков.

Махачев, которого экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал претендентом на титул, встретится с бывшим обладателем пояса UFC в этой весовой категории Рафаэлем дос Антоном из Бразилии.

Тяжеловес Александр Волков в рамках этого же турнира подерется с Марчином Тыбурой из Польши.