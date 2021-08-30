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30.08.2021 21:02
Рубрика: Спорт

Источник: "Реал" отказался от приобретения Мбаппе

Текст: Максим Домчев
Фото: Hublot Фото: Hublot
Фото: Hublot

Мадридский "Реал" прекратил переговоры по трансферу нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
"Милан" намерен приобрести Алексея Миранчука

Представители "Реала" свернули переговоры по приобретению нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Об этом сообщает RMC, со ссылкой на свой источник.

Последним предложением от "Реала" были 180 миллионов евро, на что парижане ответили отказом.

Однако шансы на то, что Мбаппе все же перейдет в мадридский клуб еще есть.

Французский клуб не намерен продавать Мбаппе дешевле 200 миллионов евро. 22-летний нападающий - главная трансферная цель "Реала" в нынешнем межсезонье.

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