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29.08.2021 17:39
Рубрика: Спорт

Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 196(8547)
Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду сменил команду: португалец ушел из итальянского "Ювентуса" и подписал двухлетнее соглашение с английским "Манчестер Юнайтед", за который он выступал с 2003 по 2009 год.

О возможном уходе Роналду из итальянского клуба говорилось еще с конца прошлого сезона. А когда на тренерский мостик "Старой синьоры" вернулся Массимилиано Аллегри, критиковавший приглашение Криштиану, стало ясно: кому-то из них двоих придется уйти, и этим кем-то явно не будет Аллегри.

Фото: AP Photo
Роналду не сможет взять в "Манчестер Юнайтед" седьмой номер

Еще один фактор, побудивший Роналду и "Ювентус" к расставанию - деньги. Поскольку контракт игрока с клубом истекал уже в следующем году, велик был риск, что итальянцы ничего не заработают на будущем трансфере Криштиану. А так "Старая синьора" получила от "Манчестер Юнайтед" 15 миллионов евро, плюс еще восемь миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Что касается зарплаты Роналду, то в Англии он будет зарабатывать в год 27 миллионов евро и станет самым высокооплачиваемым футболистом Премьер-лиги. Первый матч за "МЮ" после возвращения Криштиану может провести 14 сентября, когда "красные дьяволы" встретятся на выезде с "Янг Бойз" (Швейцария) в стартовой встрече групповой стадии Лиги чемпионов.

Добавим, что в первой встрече без Роналду "Ювентус" сенсационно проиграл дома "Эмполи" (0:1).

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