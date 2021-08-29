Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

О возможном уходе Роналду из итальянского клуба говорилось еще с конца прошлого сезона. А когда на тренерский мостик "Старой синьоры" вернулся Массимилиано Аллегри, критиковавший приглашение Криштиану, стало ясно: кому-то из них двоих придется уйти, и этим кем-то явно не будет Аллегри.

Еще один фактор, побудивший Роналду и "Ювентус" к расставанию - деньги. Поскольку контракт игрока с клубом истекал уже в следующем году, велик был риск, что итальянцы ничего не заработают на будущем трансфере Криштиану. А так "Старая синьора" получила от "Манчестер Юнайтед" 15 миллионов евро, плюс еще восемь миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Что касается зарплаты Роналду, то в Англии он будет зарабатывать в год 27 миллионов евро и станет самым высокооплачиваемым футболистом Премьер-лиги. Первый матч за "МЮ" после возвращения Криштиану может провести 14 сентября, когда "красные дьяволы" встретятся на выезде с "Янг Бойз" (Швейцария) в стартовой встрече групповой стадии Лиги чемпионов.

Добавим, что в первой встрече без Роналду "Ювентус" сенсационно проиграл дома "Эмполи" (0:1).